Mairie de Ouakam : Les agents licenciés, en sit-in, engagent la lutte contre le maire.

Les agents licenciés à la mairie de Ouakam sont en colère. Frustrés contre le nouveau maire, cette centaine d'agents a tenu un sit-in ce mercredi 25 mai 2024 pour montrer son désaccord. Ainsi Ibrahima Sow, ex chef de service et porte parole du jour, annonce que le maire Abdoul Aziz Guèye a licencié plus de 100 agents de différents services qui ont des contrats à durée indéterminée (CDI). Contre cette décision, les licenciés annoncent d'autres procédures pour continuer la lutte contre le maire. Ils promettent d'attaquer le maire en justice...