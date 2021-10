Les populations de Niakhar dans leur ensemble sont sorties massivement pour répondre à l'appel de Bassirou Ngom, l'actuel dg de la Snr. Une rencontre qui a vu la participation d'une pléiades d'autorités.

Sous l'impulsion et la demande des femmes, des jeunes et des sages pour briguer le poste de maire, l'enfant de Niakhar, a accepté le challenge à condition que son mentor valide le choix des populations.



"J'accepte le challenge sur la bénédiction de mon leader Macky Sall."



"Vous savez tous notre ancrage sur le parti, l' amour que nous portons à l'endroit de notre idole, notre leader le président Macky Sall. Nous sommes prêt à tout pour Niakhar, je suis prêt à tout pour le président Macky Sall en toute circonstance. Moi les challenge ne me dérangent pas, mais j'ai un responsable qui s'appelle Macky Sall... Au sortir d'ici nous allons y travailler!"



Cependant maître Bassirou Ngom candidat à la candidature à la mairie de Niakhar en profite pour appeller ses camarades politique à cultiver la non violence. Pour preuve, il donne l'exemple de leur mentor, le président Macky Sall. "Macky Sall s'est battu sur la base d'un projet qu'il a soumis aux Sénégalais qui l'ont adoubé. On a jamais entendu le président Macky Sall lancer des invectives, je pense qu'il important que nous les politiques nous jouions un rôle d'éducateur... On n'a pas le droit d'avoir des comportements non exemplaires."