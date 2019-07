Mairie de Linguère : Aly Ngouille Ndiaye résume le bilan de ses 5 années.

En prélude des élections locales, le maire de la commune de Linguère (Louga), Aly Ngouille Ndiaye, a présenté, le lundi 22 juillet son bilan à la tête de la municipalité dans les domaines de la santé, de l’éducation et du social.

Durant plusieurs heures, le maire de Linguère s’est entretenu avec ses administrés, occasion pour lui de revenir largement sur ses réalisations depuis le 22 juillet 2014, date de sa prise de fonction. Lors de cette rencontre, un film retraçant les réalisations de l’équipe municipale dans les domaines de la santé, de l’éducation, des infrastructures, de la jeunesse, et du sport a été diffusé. La population venue nombreuse a salué le bilan de la mairie et l’initiative de le partager avec ses administrés.