Mairie de Keur Massar saccagée : Les délégues de quartier haussent le ton.

Des débris de verre, des tâches de cambouis un peu partout, un désordre remarquable, des gendarmes armés jusqu'aux dents, et un silence pesant, tel est le décor qu’offre la mairie de Keur Massar suite aux saccages qui y ont eu lieu hier nuit.



Un acte déploré avec la plus grande énergie par les agents municipaux. Secoués par la situation, les délégués de quartier, agents municipaux entres autres, se sont réunis ce lundi à proximité de la mairie et lancent une alerte. Car, dit-il "Keur Massar est agressé".





Interpellé sur cette situation, le maire de Keur Massar, Moustapha Mbengue, a catégoriquement refusé de s'exprimer sur le sujet. Car, dit-il, ce combat est désormais celui des habitants de Keur Massar. Tout ce qui devait être dit l'est déjà. Et il ne peut pas concevoir le fait que beaucoup d'asc se trouvant aux alentours de la mairie aient pu laisser des jeunes saccager leur patrimoine. "Il est temps que les jeunes de Keur Massar prennent leur destin en main", nous a t-il soufflé hors caméra...