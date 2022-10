Mairie de Kaolack : Les étudiants fustigent la non mise à disposition de leur subvention annuelle.

Dans un communiqué lu à Dakaractu, ladite fédération a tenu d'abord à rappeler ses missions régaliennes. "La fédération des amicales kaolackoises du Sénégal (FAK/SN) est la seule et unique structure qui regroupe l’ensemble des amicales d’étudiants kaolackois dans les universités suivantes : UCAD, UGB, UASZ, UADB, UIDT, USSEIN, UCAB, UAM, UVS. Légalement et légitimement constituée, elle a pour mission de défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants de kaolack".



Les étudiants qui courent derrière leur subvention depuis plusieurs mois de marteler : "Au moment où les étudiants kaolackois font face à d’énormes difficultés dans les universités du Sénégal, certains même cartouchent par manque de moyens, l’autorité municipale refuse de leur octroyer une subvention annuelle. La fédération tient à rappeler au maire de la commune de kaolack que la subvention accordée aux étudiants kaolackois est une demande sociale fortement attendue".