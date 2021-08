Mairie de Fann/Point-E : Fraude, faux et usage de faux, le Maire Palla Samb pointe du doigt Benno Bokk Yaakaar.

La bataille des locales entre la coalition au pouvoir et l’opposition sera assurément rude. Les accusations de corruption fusent déjà de part et d’autre. Et au niveau de Fann/Point-E, on n’est pas en reste.



En effet, des responsables politiques et des représentants de Parti tels le PDS, Pastef, Bokk Guiss-Guiss se sont tous réunis ce soir dans les locaux de la Mairie de Fann/Point-E/Amitié pour indexer la coalition Benno Bokk Yakaar et l’accuser de fraude concernant des certificats de résidence et domicile trafiqués.



Selon le maire Palla Samb, des gens mal intentionnés délivrent à des étrangers des certificats de résidence. « Cette situation est inacceptable, nous ne nous laisserons pas faire car nous allons saisir les autorités administratives, notamment le procureur et le sous-préfet », a dit le Maire...