Mairie de Dakar- « Waluu Senegal » investi Doudou Wade

Le Président Doudou WADE a été désigné candidat de la Grande Coalition « Wallu Sénégal » à la mairie de la Ville de Dakar. Une information confirmée par l'intéressé que nous avons pu joindre au téléphone. « Oui c'est avéré. La décision m'a été notifiée hier » a-t-il dit. Et d'ailleurs l'ancien Président du groupe parlementaire de la majorité à l'assemblée nationale au temps du régime de Me Abdoulaye Wade, s'apprêtait à se rendre au quartier général pour certainement des réunions de coordination. Pour rappel, la coalition est composée du PDS, le CRD, AND JËF/ PADS, et d’autres partis et mouvements politiques. « BOKK GIS GIS » au départ dans la coalition avait finalement boycotté et compte faire cavalier seul.