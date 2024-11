Mairie de Dakar/ Barth répond à Sonko : « Ce qu'il a dit, c'est une contrevérité […] Le 17 novembre, Dinala shifay bir Dakar. »

Répondant à Ousmane Sonko qui a dit que c'est grâce à lui qu'il a accédé à la tête de la mairie de Dakar, Barthélémy Diaz a déclaré qu'il s'agit d'une contrevérité pure et dure. Et qu'il URGE d'envoyer le candidat du Pastef chez un psychiatre pour qu'il soit diagnostiqué. Barth a informé qu'il était maire en 2009, puis en 2014 avant d'être député et s'est demandé où était Ousmane Sonko en ce moment…