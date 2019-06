Mairie Médina : « Médina Rekk » se positionne...

Le Mouvement «Médina Rekk » entend se positionner pour diriger la mairie de la Médina. Leur Président Pathé Ba a été mis en pôle position. Natif de la Médina et ancien Président de l’ASC Damels avec qui il avait remporté un trophée, Ba veut insuffler un nouveau souffle à la Médina.



Selon ses proches, Pathé Ba peut apporter à la Médina ce qui lui manque le plus, « des emplois et une formation appropriée » aux jeunes de la Médina qui chôment dans une proportion de 75%. Mais aussi faire revenir les valeurs cardinales de la population médinoise que sont la vertu et la morale...