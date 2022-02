Mairie Guédiawaye- Ahmet Aidara énervé lève la séance : « Aliou Sall doit quitter cette salle…ici c’est nous qui décidons »

L’installation des adjoints au maire et conseillers municipaux de la ville de Guédiawaye a viré au pugilat. C’est au niveau du comptage des voix du vote du premier adjoint que les problèmes ont démarré avec une avance notable de Benno Bokk Yakaar sur Yewwi. Suffisant pour que le maire Ahmet Aidara décide de lever la séance et de demander au maire sortant de quitter la salle.

« Ici c’est nous qui décidons. Nous les devançons de plus de 6000 voix, Guédiawaye a tranché, l’ère du maire Aliou Sall est révolue, mais pourquoi ils veulent faire le malin et faire un forcing…Non il faut qu’il arrête. Il faut qu’il quitte la salle » a-t-il demandé.

Il a indiqué qu’il n’y aura pas de vote. « Nous n’allons pas trahir la population, il n’y aura pas de vote parce que s’il y a vote il y aura hold up » a-t-il averti.

« Nous n’allons pas dealer avec ce régime. Nous ne sommes pas des dealeurs politiques » a-t-il aussi promis. Il a lancé un appel au Président Macky Sall d’appeler à la raison Aliou Sall. « Nous allons sinon le déclarer persona non grata » a-t-il menacé.