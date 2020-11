Maintien du patrimoine forestier : Le ministre de l'environnement insiste sur l'implication des collectivités territoriales.

"De manière sollenelle, je demande à l'ensemble des maires, de s'investir dans la lutte contre les feux de brousse". Un appel symbolique que le ministre Abdou Karim Sall a lancé au cours de ses échanges avec les acteurs et protecteurs de l'environnement. Le Sénégal est aujourd'hui très menacé par ces feux de brousse qui n'ont pas seulement d'impacts négatifs sur le tapis herbacé, mais également sur tout l'écosystème et la biodiversité de manière générale.



Ainsi, dans son message de synthèse au cours du Crd de ce matin à Matam, le ministre de l'environnement et du développement durable s'est inscrit dans une logique de sensibilisation en appelant les collectivités territoriales, à engager au mieux, cette lutte contre ces catastrophes liées à l'environnement.



Comme dans la campagne de reboisement, le ministre AKS leur a demandé de faire les mêmes efforts pour participer à la diminution, voire disparition des feux de brousse qui restent une réalité à Louga et Matam. C'est clair que le ministre reste conscient des besoins de moyens énormes pour lutter contre ce fléau, mais il reste convaincu qu'avec l'implication des maires, des résultats vont être, à coup sûr, obenus...