Maintien de la paix et la sécurité : Un 14e contingent déployé au sein de la MINUSCO en RDC.

Dans le cadre de la mission de l'organisation des Nations-Unies pour la stabilisation en République Démocratique du Congo, la cérémonie solennelle de remise de drapeau s'est déroulée ce matin à la caserne Samba Diéry Diallo, sous la présence effective du Général de brigade et commandant de la gendarmerie mobile, Thiaka Thiaw. En effet, ce 14e contingent déployé en RDC en remplacement d'autres soldats, montre encore une fois l'importance que le Sénégal accorde au maintien de la paix et de la sécurité dans le monde. Cette remise de drapeau de ce matin marque ainsi la fin de la préparation opérationnelle des unités en partance en RDC. Ces unités comptent 270 officiers et sous-officiers dont 41 femmes.



Ces militaires sont bien informés du contexte sécuritaire en République démocratique du Congo et par conséquent, restent conscients de cette mission de continuité qui devra être accomplie. C'est le drapeau du pays qui est donc remis au contingent qui part représenter à la fois la nation sénégalaise et l'institution, c'est à dire la gendarmerie à laquelle il appartient.



La mission au Congo va donc s'articuler autour de la protection des civils, la protection du mandat des Nations-Unies, mais également participer à la formation des professionnels de la police nationale congolaise et en temps la défense des installations des Nations-Unies.