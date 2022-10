Maintien de la paix et de la securité en Afrique : la MAESE, Aïssata Tall Sall, liste les grands défis.

Le 8e Forum international de Dakar pour la paix et la sécurité en Afrique a été clôturé en présence de l’ancien président Mahamadou Issoufou. Aïssata Tall Sall, la ministre des Affaires Etrangères du Sénégal, pays hôte de cette rencontre qui s’est tenue du 24 au 25 octobre, prononçant le discours de clôture de cette édition, est revenue largement sur les recommandations faites par le chef de l’État Macky Sall. « Comme l’a rappelé le Président Macky Sall, les travaux du Forum de Dakar visent à consolider les dynamiques de paix et proposent également un nouveau regard sur les réponses des Communautés économiques régionales aux défis de stabilité. Il s’agira aussi d’évaluer et de proposer les voies et moyens de réaliser les objectifs de souveraineté dans les domaines vitaux que sont la sécurité, l’énergie, l’alimentation et le numérique », a-t-elle d’abord souligné. Selon elle toujours, « il est important de rappeler le puissant plaidoyer du Président Sall pour réformer la gouvernance mondiale, pour la rendre plus inclusive avec l’implication de l’Afrique dans les processus décisionnels. C’est tout le sens de son appel à intégrer l’Afrique au G20 pour rééquilibrer les relations internationales pour un monde plus juste et plus équitable. C’est ainsi qu’il a rappelé que la sécurité est un intrant capital pour la paix dans le monde et a ainsi justifié l’impérieuse nécessité du renforcement du Fonds de la paix de l’UA pour mieux accompagner l’architecture africaine de sécurité avec des moyens financiers et humains à la hauteur de nos attentes. Aussi a-t-il plaidé en faveur d’une réforme du système des Nations Unies, insistant sur le fait que ce que l’Afrique demande n’est pas une revendication révolutionnaire, mais juste des réformes qui permettront à tout le monde de travailler ensemble dans un partenariat juste et équitable gagnant-gagnant », a-t-elle dit.



Pour ce qui est de l’autonomisation stratégique du continent africain dans le domaine de la sécurité, les panélistes ont convenu qu’il faut certes une solidarité interne africaine plus agissante, mais également une coopération de l’Afrique avec ses partenaires qui soit plus équitable et équilibrée. Sous ce rapport, les États africains ont désormais l’obligation de financer leur sécurité. Selon toujours cette dernière, « pour la réforme du secteur de la sécurité en Afrique et particulièrement les réponses aux défis capacitaires des armées, les intervenants recommandent une approche inclusive du secteur de la sécurité en passant par la promotion de la coopération entre les armées et les civils. En effet, la participation des populations civiles permet de faire face aux défis liés à la sécurité et instaure un climat de confiance entre les différentes parties. Cette démarche facilite, aussi, le processus d’appropriation des politiques publiques sécuritaires par les populations et développe parallèlement une meilleure intégration des aspirations et besoins des populations à l’action publique sécuritaire », a ajouté Aïssata Tall Sall.