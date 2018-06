Maintien de la paix de l’ONU : Le Général Meïssa Niang et Oumar Maal à New York…

Dans la période du 19 au 21 juin 2018, une forte délégation des forces de sécurité sénégalaises conduite par le Haut Commandant de la Gendarmerie, le Général de Corps d’Armée Meïssa Niang en compagnie du Directeur Général de la Police Nationale, l'Inspecteur Général Oumar Maal a séjourné à New York pour participer à deux activités initiées par le Département de Maintien de la Paix de l’Organisation des Nations Unies. En effet, la délégation devait d’une part, participer à un panel sur le genre qui a vu le Haut Commandant de la Gendarmerie faire un exposé sur l’intégration du personnel féminin au sein des Forces de Défense et de Sécurité sénégalaises. La délégation était attendue au sommet UNCOPS II où les Directeurs et commandants des forces de sécurité des pays contributeurs aux opérations de maintien de la paix devaient réfléchir sur la prévention des conflits et la préservation de la vie. Le Général Meïssa Niang y a également fait un autre exposé sur le thème « Défis des opérations de maintien de la paix et le rôle de la police des Nations Unies ».