Maïmouna Ndoye Seck : « Je ne parle pas de 3ème mandat... »

Le ministre des Transports aériens souhaite savourer la victoire de son mentor avant de se lancer dans d’autres aventures « Je suis en train de savourer la victoire de Benno Bokk Yakaar et il faut nous laisser la savourer avant de nous parler de locales et de 3ème mandat. » dixit Maïmouna Ndoye Seck dans RFM matin.



« Je ne crois pas à un 3ème mandat de Macky Sall, lui-même a mis fin à la polémique depuis belle lurette disant qu’il ne fera pas de 3ème mandat. Et c’est ça que je retiens », ajoutera le ministre...