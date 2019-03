Maïmouna Bousso sur l'appel au dialogue : « Le président Macky Sall se trompe d’époque et de vis-à-vis »

Le président Macky Sall ne peut pas appeler l'opposition au dialogue tout en piétinant les règles élémentaires de la démocratie. Maïmouna Bousso, présidente du mouvement citoyen Xalass, pense que le président Macky Sall est en train de faire la politique de la carotte et du bâton. " Appeler l'opposition, appeler Me Abdoulaye Wade et Abdou Diouf au dialogue, c'est résumer les problèmes des élections du Sénégal à des acteurs politiques et le Sénégal n'a pas besoin de ça. "

Dans cet entretien, celle qui est également membre du Front national de résistance, soutient mordicus que le pays a un problème d'institution car celui qui s'est auto proclamé président en biaisant les acquis de la démocratie, fait la promotion de la transhumance, la promotion des mauvaises valeurs et la promotion de l'instrumentalisation de la justice. Maïmouna Bousso dit ne pas reconnaître la victoire du candidat de la coalition Benno car elle est entachée du sang de la démocratie. Entretien...