Mahmoud Saleh à Dakaractu : « Je suis certes en France, mais juste pour honorer un rendez-vous médical »

L'on en sait un plus sur les raisons qui ont conduit Mahmoud Saleh à sejourner présentement en France. Et c'est lui-même qui l'a expliqué à Dakaractu.



En effet, le, ministre, Directeur de cabinet du Président de la République confie s'être effectivement rendu, dans la capitale française pour des raisons de santé.

Seulement, précise-t-il, il n'a pas été évacué et qu'il s'est personnellement déplacé pour satisfaire à un rendez-vous médical périodique.



Mieux, rassure notre interlocuteur, il se porte bien et devrait incessamment revenir au Sénégal pour vaquer, à nouveau, à ses occupations...