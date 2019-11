Mahi, la métaphysique en ses états (Par Papa Ibrahima Diassé).

Majestueuse pureté en lui,

Sage nuit

Mahi mystique dans son rôle

Mahi en connexion avec les pôles,

Se met au contact de l’ultime appel

Sermon universel en guise de rappel!



Sa haute science dense,

Est le symbole de la rame intense

Qui fait avancer la barque de la connaissance

Dans l’Océan des âmes en effervescence



La lune transperce l’obscurité,

Transparaît dans ces pôles une luminosité

Cachetée qui aiguise ma plume

Plongée dans une joie extrême



L’état de fusion est établi en cette nuit ocre

Enveloppée d’une puissante couche de zikr

Et des mélopées berceuses d’Omou Kalsom.

Dont les airs mystiques rappellent aussi le mystère autour du puits de Kalom



Elles vibrent dans mes fibres,

Ces volts troublants se déchaînent; libre,

Mon corps vient de connaître son réveil

Et mon coeur son éveil



L’envol déclenché

L’âme connectée

Non loin de ces minarets géants en vert et blanc.

Nichés au coeur de Médina Baye cette cité universelle aux élans sans clan



Face à toi, façonné par les rides apparents de ton visage au teint d’or

Ton savoir en de multiples facettes fait chavirer mon cœur



Cette face qui se démultiplie à chaque seconde et qui rappelle la sublimité de Cheikh Ibrahim

Sur nous, tombent des gouttes d’anecdotes, d’une forte pluie de citations et d’enseignements de Sidy Barham



Mon esprit éclairé par les reflets de la candeur lunaire et les lentilles brûlantes de tes yeux amincis.

Danse, chante et écrit pour toi Papa Mahi

Avec ta permission et tes secrets devant derrière en haut et en bas du savoir acquis



J’exulte à la manière de l’abeille vers une fleur étalée

D’où suinte un doux miel qui attire l’attention des non initiés



Tu es cette encyclopédie à usage multiple, la science utile, l’éloquence raffinée et l’élégance intellectuelle multiforme.



Ces qualités te suivent partout là et ailleurs.

Le tassawuf se jauge ici sans heurts !



Je me remémore sans cesse ta voix des silences célestes, de même ta modestie.



Je chante ton humilité, vante ton soufisme et conte tes enseignements,



Demain miroir du monde,

De partout essaimés, les volcans dorment

Renseignent les montagnes aux mamelles fécondes

Qui allaitent mon passé; juste près de moi, Retentit l’hymne que tu connais, en offrande



Au soleil galant et à la lune élégante, l’amour convaincu, y trouve une brèche

Il est conquis sur nos terres, de Barham, Munawwara son agrément, a livré sa sentence



Papa Ibrahima Diassé