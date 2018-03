Mahammed Dionne sur le rapport de l’ARMP : « On peut avoir un dysfonctionnement par ci par là, mais… »

Le premier ministre Mahammed Dionne à l’issue de la cérémonie de dédicace du livre de Mankeur Ndiaye « Diplomatie 20 ans à la place», s’est exprimé sur le rapport de l’agence de régulation des marchés publics (ARMP). Pour le Chef du Gouvernement, le pays s’installe de plus en plus vers la bonne gouvernance en matière de gestion de marchés publics, même si des dysfonctionnements subsistent.

« Sur le rapport de l’ARMP , il n’y a aucun problème, vous avez vu la conclusion de Saër Niang, le DG de l’ARMP, il a dit que notre pays s’oriente de plus en plus vers la bonne gouvernance en matière de gestion de marchés publics . L’exception confirme la règle, de temps en temps on peut avoir un dysfonctionnement par ci par là, mais de manière globale, le Sénégal est sur le bon train en matière de transparence » a-t-il dit devant la presse.

C’est l’instruction que le Chef de l’Etat a donnée au gouvernement, a-t-il poursuivi, « et en tant que Premier ministre je m’attelle chaque matin à la bonne exécution de marchés publics, selon les règles de transparence et de respect du droit ».