Mahammed Boun Abdallah Dionne revient sur sa maladie : « Aujourd’hui si je suis debout, je le dois au bon Dieu et à mon homonyme… »

L’ex Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a effectué ce matin sa première sortie officielle après son départ de la Primature de la République et sa prise de fonction en tant que Secrétaire Général de la Présidence de la République. Mais surtout depuis son retour de Paris après une maladie qui l’a cloué au lit plusieurs mois durant. Et c’était lors du Forum organisé par le cercle de Réflexion Républicaine sur le thème « Macky Sall : Parcours, Vision et Réalisations » que présentait M. Dionne. L’ex PM s’est voulu reconnaissant envers Dieu tout en remerciant le Président Macky Sall.

« Vous êtes tous au courant qu’à un moment j’ai eu quelques difficultés sur le plan de la santé et que le Chef de l’Etat m’a exprimé à cette occasion toute son amitié. Et aujourd’hui si je suis debout je le dois au bon Dieu et à mon homonyme. Mais le Chef de l’Etat a joué sa partition en tant que mon leader, mon frère et ami et je me dois de le remercier en public devant les jeunes du parti », a-t-il dit.