Mahammed Boun Abdallah Dionne au Forum du Walo : « Vous avez déjà votre Ila Walo : la côtière (...) Le Walo sera le levier d'exportation de riz du Sénégal »

Le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a présidé ce samedi 8 septembre la cérémonie d'ouverture de la 1ère édition du Forum du Walo. Une rencontre économique qui s’articulait autour du rôle et des responsabilités du Walo dans le développement du Sénégal. Dans son discours, le chef du gouvernement a rappelé la contribution de la vallée dans le secteur économique. À ce titre, il a annoncé que des démarches sont en train d’être effectuées pour la réouverture de la SNTI, une ancienne usine de transformation de tomate. « Il y a des sénégalais qui désirent racheter la boite, mais comme nous ne pouvons pas forcer la main du propriétaire, nous allons jouer le rôle de facilitateur ». Et Boun Abdallah Dionne de poursuivre : "À travers le programme indien déjà enclenché qui nous permettra de produire 2.500.000 tonnes de riz, le Walo sera non seulement le grenier, mais aussi le levier d'exportation de riz du Sénégal." En réponse au résident du Conseil de la jeunesse qui réclamait des infrastructures pour l’acheminement des productions locales, le Premier ministre de rétorquer : « Vous avez déjà votre Ila Walo : la côtière d’une distance de 195 km ».