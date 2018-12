Mahammed Boun Abdallah Dionne à Baye Ciss : "À mon retour, je dirais au président que je suis allé, j'ai vu et vous avez vaincu. Kaolack vous appartient à 90%!"

Le président a dépêché le chef du gouvernement à la cérémonie de lancement du mouvement Car de l'homme d'affaires Baye Ciss. Mahammed Boun Abdallah Dionne s'est félicité de cette démonstration de force du président du mouvement Car et a déclaré devant l'assistance qu'une fois à Dakar, il dira au président qu'il est allé, qu'il a vu et que l'homme d'affaires a vaincu et que Kaolack lui appartient à 90%.