Mahammad Boun Abdallah Dionne : « Je sens un appel de dialogue et de communion »

Venu représenter le président de la République à la cérémonie de dédicace du livre de Abdou Latif Coulibaly, l'ancien Premier ministre du Sénégal trouve à travers, "Le Sénégal, l'histoire en marche, après un septennat bien rempli, un quinquennat face aux défis de l'avenir", un appel au dialogue. À travers ce livre, " je sens un appel au dialogue et de communion", témoigne le ministre d’État secrétaire général du gouvernement, dans un contexte marqué par les dialogue politique et national en cours dans le pays. Selon toujours le ministre d’État Boun Abdallah Dionne, "le livre parle de l'avenir avec un optimisme, avec les ressources pétrolières et gazières..."