Maguette Ngom, (NIDA) sur les 2 milliards au Chef de l’opposition : « c’est un mensonge aussi grotesque que celui sur l’affaire petro Tim … »

Le député Mamadou Lamine Diallo avait révélé dans la semaine, que 2 milliards de FCFA serait promis au Chef de l’opposition. Une sortie qui a hérissé le camp du pouvoir. Selon Maguette Ngom de « Macky 2012 » et leader de nouvelle intelligence pour le développement de l’Afrique (Nida) dire que le chef de l’opposition va bénéficier d’une telle somme alors que son statut n’est même pas encore discuté, « est un mensonge aussi grotesque que celui sur l’affaire Petro Tim ». Selon lui, concernant le statut du chef de l’opposition, le point n’est même pas encore abordé au sein du comité du dialogue national, étonnant donc d’entendre Mamadou Lamine Diallo parler d’une telle somme.

Selon Magatte Ngom d’ailleurs, l’opposition en très mauvaise perdante, s’est mise à dos le patriotisme et la fierté de l’homo senegalensis, « en commanditant un monologue sans antithèse, diffusé par une chaine étrangère dans un style d’allégations mensongères. Une comédie disproportionnée et mal réalisée ». Faisant référence à l’affaire Petro Tim, il a laissé entendre que certains membres de cette opposition ont inventé de toutes pièces dans la haine et la méchanceté, une grosse arnaque voire un gros mensonge dans le but de nuire au président de la République. Mais se rassure-t-il, en matière d’exploration et de gestion du pétrole et du gaz, le Président Macky Sall a fait des pas de géant.

Abordant les discussions sur le processus électoral, NIDA de faire savoir qu’il n’agrée pas la position de la société civile sur le parrainage. Un instrument de régulation et de limitation des candidats aux différentes élections pour un déroulement transparent et lisible du scrutin a-t-il rappelé. Mais indique-t-il, si dans un tel contexte, le parrainage n’est pas maintenu, nous risquons de rencontrer des difficultés pires que celles que nous avons connues aux élections locales de 2014 et aux législatives de 2017. Enfin, la NIDA de s’épancher sur la grâce Présidentielle pour Khalifa Sall en conseillant à ce dernier de se mettre dans les dispositions d’une grâce présidentielle au grand bonheur de sa maman et de ses enfants.