Maguette Dioup (Préfet de Kanel) : « Nous avons constaté depuis quelques temps une baisse des feux de brousse dans le département »

Grâce aux actions combinées, les moyens déployés sur le terrain et les stratégies de riposte mises en place, le préfet du département de Kanel constate pour s’en féliciter, une baisse des feux de brousse dans sa circonscription administrative. Des efforts qui méritent d’être encouragés selon l’administrateur civil.



« Comparé à l’année dernière, nous avions une certaine inquiétude parce que les feux de brousse avaient démarré bien avant la fin de l’hivernage. Ce qui avait plongé les populations dans une inquiétude notoire. En pareilles circonstances, nous avions essayé d’engager nos effectifs et moyens pour riposter. Et on s’est rendu compte que depuis quelque temps grâce aux rencontres initiées dans ce sens et des stratégies affinées, nous constatons une baisse des cas de feux de brousse annoncés dans le département de Kanel », se félicite Maguette Dioup.



Par ailleurs, le préfet du département de Matam mise sur la sensibilisation de toutes les populations afin qu’ils puissent prendre au sérieux les conséquences néfastes de ce phénomène de feu de brousse pour mettre définitivement un terme à ce mal.



« La vulnérabilité du département contrastant avec les faibles moyens d’équipement dont disposent les eaux et forêts et les comités de lutte n’a jamais entaché notre détermination à faire face aux feux de brousse. Nous allons toujours dans la mesure du possible essayer de mettre fin aux feux de brousse. Quand les moyens sont faibles ou inadaptés, il faut s’adapter et insister sur la communication et la sensibilisation. C’est pourquoi, les maires ont été largement sensibilisés pour leur permettre d’être les principaux vecteurs pour divulguer l’information afin de faciliter la lutte contre le phénomène avec l’implication de toutes les populations. C’est pourquoi nous avons élaboré des bonnes stratégies en rapport avec les maires pour équiper davantage les comités de lutte », a précisé le Préfet Maguette Dioup qui se félicite également de l’appui du gouvernement dans la lutte contre les feux de brousses via le ministre de l’environnement et du développement durable…