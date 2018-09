Magal du 4e Khalife de Serigne Touba : Le domicile de Serigne Bass Abdoul Khadre en effervescence

Depuis son domicile, en plein coeur de Guédé, Serigne Bassirou Mbacké a reçu ce jeudi des centaines d'invités du Magal de son père, Serigne Abdoul Khadre Mbacké.



Il n'a pas eu le temps de souffler.

Le porte-parole du Khalife général des Mourides a accueilli des anonymes et autres pontes de la République qui ont pris part à l'événement religieux. À l'heure où nous écrivons ces lignes, les fidèles affluent à Guédé. Et cet afflux de fidèles venus de partout pour le Magal du 4e Khalife de Serigne Touba met la cité religieuse en ferveur.



Des centaines de disciples mourides ont pris d'assaut le quartier Guédé et ses alentours. En effet, c'est par grosses foules venues des quatre coins de Touba, que les fidèles ont pris d'assaut, dès les premières heures de la matinée, la résidence privée de Serigne Bass Abdou Khadre...