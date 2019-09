Magal des 2 Rakaa de Saint-Louis / Le ministre Oumar Guèye sollicite des prières auprès du marabout qui invite à cesser les polémiques et à s’atteler au travail

Conduisant la délégation du gouvernement sénégalais à la 44ème cérémonie officielle du Magal des 2 Rakaa de Saint-Louis, le ministre M. Oumar Guèye a sollicité des prières auprès de Serigne Mame Mor Mbacké Ibn Serigne Mourtada pour la réussite du programme et des projets engagés par le chef de l'État Macky Sall et la bonne marche du pays.

Le ministre Oumar Guèye a exprimé également la volonté du président Macky Sall d'œuvrer pour le développement de l'économie solidaire et la préservation de l'environnement tout en s'appuyant sur l'économie numérique, afin de permettre aux citoyens d'être autonomes économiquement.

Prenant la parole à son tour, le marabout a invité les fidèles à consolider les bonnes actions qui mènent vers Dieu et au paradis.

Il a invité les fidèles musulmans, les talibés mourides notamment, à perpétuer l'œuvre de Serigne Touba.

Le marabout s'est également attaqué à la déperdition des valeurs surtout avec les attaques perpétrées contre des guides religieux. Avant d'inviter les Sénégalais au travail et à bannir les polémiques.

Le marabout a clôturé son allocution par des prières pour la paix et la concorde nationale...