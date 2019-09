Magal des 2 Rakaa de Saint-Louis / Entretien avec le commissaire central Bécaye Diarra : " J'invite nos éléments à avoir une attitude très correcte avec les pèlerins "

1- Commissaire, où en êtes-vous pour les préparatifs sécuritaires du magal des deux Rakaa de Saint-Louis ?



Écoutez! On a un renfort de plus de 200 éléments du groupement mobile d'intervention, en plus de l'effectif qui était là avant à Rognat Sud, plus les deux commissariats.

Le renfort est déjà sur place et le déploiement a déjà commencé depuis ce matin dans les points stratégiques. Et il est visible partout dans la ville d'ailleurs. Écoutez! On a un renfort de plus de 200 éléments du groupement mobile d'intervention, en plus de l'effectif qui était là avant à Rognat Sud, plus les deux commissariats.

2- Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les mesures prises pour la bonne couverture sécuritaire de l'événement ?

Vous savez que la journée du Magal, c'est la prière des deux Rakaa et la cérémonie officielle plus ou moins. Mais l'événement phare de la journée ce sont les deux Rakaa. Et à notre niveau toutes les dispositions sont prises. Il y a un comité régional de développement qui a été convoqué par le gouverneur, et à l'issue de ce CRD le commissaire central a échangé avec les responsables du Kourel des deux Rakaa et on a peaufiné des stratégies. Il ne reste qu’à dérouler sur le terrain !

3- Quel message à l'endroit des éléments déployés sur le terrain, et le rapport qu'ils doivent avoir avec les pèlerins?

Comme toujours, avoir une attitude très correcte avec les populations, ne pas répondre aux provocations éventuellement. Des cérémonies de ce genre, je ne pense pas qu'il y ait de provocation parce que ce sont des gens très disciplinés qui viennent solliciter des prières. Et c'est un public très correct mais néanmoins, je demande aux éléments sur le terrain d'être très corrects avec le public et les aider à accomplir ce pour quoi ils sont là...