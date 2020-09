Magal de Touba / Muqadimatul Khidma décline sa feuille de route devant les 27 portes de la mosquée et au niveau des mausolées et cimetières.

Partie pour assurer pleinement son rôle lors du prochain magal de Touba qui sera célébré entre le 05, 06 et 07 octobre prochain, la dahira Muqadimatul Khidma a décliné ce mercredi 09 septembre sa feuille de route.



En charge des édifices religieux au niveau de la cité religieuse, la structure a été invitée, sur ndigël du Khalife Général des Mourides, à étendre ses prérogatives aux fins de participer à la lutte contre la propagation du virus de la covid-19.



Ainsi, annonceront-ils des opérations d'investissement humain à partir du 1er jour du mois de Safar au niveau de la grande mosquée en plus de la réfection de la logistique. Il sera aussi opéré un renforcement du matériel de nettoiement, de désinfection avec des produits variés etc....



Le 13 Safar, il sera procédé au démarrage effectif des activités de supervision au niveau de la mosquée et à la mise en œuvre des dispositions prises. Ceci dit, 500 personnes seront mises à contribution et certaines d'entre elles seront prédisposées au niveau de la grande mosquée avec comme mission de veiller sur le port des masques, le lavage des mains etc... "Nous demandons à tout pèlerin de suivre les recommandations édictées par les médecins au regard du contexte de pandémie et suivant le ndigël du Khalife Général des Mourides", dira le porte-parole du jour.



Muqadimatul Khidma déclare par ailleurs que 5 minutes après les prières pour lesquelles la sécurité ne badinera pas avec le respect des gestes barrières, il sera demandé à tout le monde de vider l'édifice. Par rapport aux ziars, personne ne sera autorisée de stationner pour formuler ses prières. L'accès aux cimetières sera assujetti au même protocole.



Des opérations de désinfection seront opérées matin et soir au sein de la mosquée et devant ses 27 portes, il sera installé des récipients de lavage des mains.



La structure de marteler l'intérêt particulier qui sera accordé au respect des interdits faits par rapport au commerce installé sur les trottoirs, à l'installation de baches et à la circulation du bétail et des camions de vidange aux alentours de la grande mosquée.



LA PRESSE AUSSI ...



Muqadimatul Khidma ne manquera pas, par ailleurs, de signaler à la presse qu'il leur interdit d'installer des plateaux de télévision. Il leur aussi interdit de lancer des drones sans au préalable requérir le concours de la cellule de communication de la grande mosquée.