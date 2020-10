Magal de Touba : Me Bassirou Ngom reçu par Serigne Bass, Serigne Abdou Lahad et Sokhna Bali

L’avocat Me Bassirou Ngom, par ailleurs Directeur général de la société nationale de recouvrement (SNR), était à Touba hier afin d’effectuer sa Ziarra auprès des différents leaders religieux à quelques jours du Grand Magal de Touba.



Me Ngom a en effet été reçu par le Khalife Général des mourides Serigne Mountakha ainsi que son porte-parole, avant de poursuivre sa Ziarra chez Serigne Sidy Abdou Lahad ou encore chez Serigne Abdou Lahad Gaïndé Fatma et Sokhna Bali Mountakha. Ces diverses personnalités ont réservé à Me Ngom et à la délégation qui l’accompagnait, un accueil chaleureux et les ont gratifiés de « Berndé ». Ils ont aussi tenu à témoigner toute leur reconnaissance et appréciation positive sur la personne de Me Ngom...

La délégation a aussi apporté sa participation et pour le Magal