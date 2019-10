Magal de Touba : La sécurité renforcée dans la ville sainte

Cette année, le Général Commandant la BNSP, a insisté sur une sécurité de proximité. Aussi, le dispositif mis en place tel que présenté dans les plans ci-après, vise l'objectif de dix minutes au maxi entre l'appel au secours et l'arrivée sur les lieux.



Après le détachement précurseur arrivé le 8 octobre et les moyens d'intervention sur les axes mis en place le dimanche 13, le gros du détachement de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers est arrivé ce jour dans la ville sainte de Touba.



Hormis le renforcement des casernes, 474 officiers, sous-officiers et militaires du rang ainsi que 70 ambulances, engins d'incendie et spéciaux sont ainsi déployés.



En plus des moyens de renforcement des casernes, ce sont au total plus de mille hommes et une centaine de véhicules qui sont concernés par cet événement de dimension internationale qu'est le grand Magal de Touba. Ce qui va améliorer sensiblement l'efficacité des secours. Grâce à la nouvelle unité de secours d'urgence médicalisée (USUM), 90% des ambulances sont médicalisées ou paramédicalisées...