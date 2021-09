Magal de Touba : L'Unacois « Yeessal » défend toutes pénuries et assure l’accessibilité des produits.

Le grand Magal de Touba est l'un des plus grands événements religieux et draine des centaines de milliers de personnes. Une opportunité pour l'union nationale des associations de commerçants, opérateurs et investisseurs du Sénégal de s'enquérir de la situation du marché de la localité.



Ainsi pour une régulation et un approvisionnement correct du marché en produits sains et légaux, l'Unacois Yeessal demande à ses membres et d'une manière générale tous les commerçants d'éviter de vendre des produits prohibés, de vendre des produits à date de péremption échue, de vendre des produits frauduleux ou encore de faire de la rétention de stocks.



Toutefois, cette union de commerçants, suite à une réunion dans le sens d'évaluer les stocks disponibles pour le Magal avec le ministre du commerce, assure qu'il n’y aura pas de pénurie pour tous les produits de grande consommation et que les prix seront abordables », assurera le président de l'union, Cheikh Cissé.