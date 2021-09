Magal de Touba : Bouna Kanté a entrepris une opération de désinfection et de décontamination de la mosquée Massalikul Jinaan de Dakar.

Dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus et en perspective du Magal et des "Gnari goudi Ndakarou" qui célèbrent le retour d'exil du Vénéré Serigne Touba, Cheikh Ahmadou Bamba, Khadimou Rassoul, une opération de désinfection et de décontamination a été effectuée à la mosquée Massalikul Jinaan de Dakar par la brigade d'hygiène départemental de Dakar afin de mieux assurer la sécurité sanitaire des lieux.



Cette opération a été initiée par Bouna Kanté un fervent talibé mouride, par ailleurs responsable politique à la commune de Fann/Point-E et Amitié. Une manière selon lui de contribuer à la réussite de la célébration du Magal de Touba à la mosquée Massalikul Jinaan de Dakar pour les fidèles qui ne pourront pas rallier la cité religieuse de Touba.



"Nous avons l'habitude de poser des actes à Touba, allant dans le sens de la bonne réussite du Magal. Et à Dakar, il était important de venir au niveau de cette mosquée pour désinfecter les lieux surtout dans ce contexte de pandémie pour mieux assurer la sécurité des lieux", a précisé Bouna Kanté, l'initiateur de cette opération de désinfection...