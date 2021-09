Le comité de veille mis en place par le Ministère du Commerce et des PME s’est réuni le 13 septembre 2021 à la Sphère Ministérielle de Diamniadio. Une occasion de dresser la situation du marché à quelques jours de cette grande fête religieuse.



Selon Omar Diallo, le directeur du commerce intérieur qui a pris part à cette rencontre tout comme son ministre de tutelle, Aminata Assome Diatta, le marché sera très bien approvisionné. Une enquête a été faite sur le marché de Touba par les techniciens du commerce.



« Il y a une importante quantité de produits qui doivent être sur le marché. Il y a l’approvisionnement correct en riz, huile, oignon, sucre, lait, pomme de terre et sur l’ensemble de ses spéculations nous avons évalué les stocks disponibles à l’importation, au niveau des unités industrielles locales…. » , a-t-il encore fait savoir.



Ainsi pour le sucre, une disponibilité de deux mois et demi de consommation a été relevée, sur le riz et l’huile, il n’y pas de problème sur le marché international et c’est très satisfaisant en terme de disponibilité. On peut même dire qu’il y aura disponibilité d’ici quatre mois, a ajouté le directeur du commerce intérieur.



« Donc c’est l’ensemble de ces stocks ainsi agrégés qui ont été mis à la disposition du comité et qui ont été corrélés maintenant aux besoins de l’organisation du grand magal de Touba. Nous avons eu les remontées et il y aurait des difficultés sur la disponibilité du sucre. Les assurances nous ont été données aussi bien par la compagnie sucrière que les importateurs de sucre. Les importations ont été récemment ouvertes et nous avons une importante quantité qui est actuellement en cours de dédouanement au port de Dakar... »