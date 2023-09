Magal de Touba 2023 : La police dévoile ses chiffres… 797 arrestations et 13 gangs démantelés !

Au terme des opérations de sécurisation effectuées 30 jours avant, dans la ville de Touba et les localités environnantes, plus de 350 individus ont été mis à disposition de la justice, sur les 797 arrestations enregistrées par la police nationale.

Une information livrée par le commissaire Ibrahima Diop, ce samedi, au cours d’un point de presse. La même source de préciser que la plupart des personnes arrêtées sont poursuivies pour des faits de vol, détention d’armes blanches, usage de drogue, etc… Au total, 13 gangs ont été démantelés en plus de 79 accidents décomptés dont 8 mortels. Pour un bon déroulement du magal, au moins 4.106 éléments de police sont mobilisés via divers commissariats (Touba, Diourbel, Mbacké, Ocrtis, etc...) a renseigné le commissaire Diop entre autres chiffres avancés.