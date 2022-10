Magal de Touba 2022 : la DESPS enregistre 646 déclarations d'enfants perdus, 293 accueillis et remis à leurs parents.

Comme chaque année, le Grand Magal de Touba est le lieu de convergences de plusieurs millions de personnes, de tous âges. L'édition 2022 a enregistré la participation de milliers d'enfants. Des centaines d'enfants avaient été perdus par leurs proches. C'est dans ce cadre que les services techniques et associations membres de la CDPE, accompagnés par la DESPS, ont enregistrés six cent quarante six (646) déclarations d'enfants perdus, dont 208 filles. 293 enfants ont été accueillis et remis à leurs parents.



Par ailleurs, dans sa mission de protection des enfants, et conformément à la stratégie nationale pour la protection des enfants, cette année la Direction de l'Education Surveillée et de la Protection Sociale a mobilisé les grands moyens pour la prise en charge des enfants. On peut citer entre autres moyens comprenant l'hébergement, la nourriture, les soins de santé et l'accompagnement psychosocial, jusqu'au retour en famille des enfants.



Avec la présence d'une équipe de professionnels représentant la colonne vertébrale de l'activité, la DESPS a permis d'assurer la cuisine autonome des enfants et encadreurs de la commission, avec l'implication de ses services extérieurs et leurs apports en tout genre pour relever le défi alimentaire en terme de qualité et d'horaires de service des repas.



La DESPS entend poursuivre ses efforts lors des prochains événements d'envergure nationale pour apporter assistance et protection aux enfants.