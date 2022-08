Magal de Grand Bassam : La journée consacrée à Sokhna Mame Diarra Bousso célébrée au Plateau (Ville d'Abidjan).

Les différentes délégations et la communauté Sénégalaise en Côte d'Ivoire se sont donné rendez-vous dans la commune du Plateau en vue de célébrer la journée consacrée à Sokhna Mame Diarra Bousso.



Celle-ci a comme parrain d'honneur Serigne Bassirou Khadim Awa Ba et comme marraine d'honneur, Sokhna Baly Mountakha ainsi que Sokhna Mame Khary Mourtada comme marraine. La journée est également dédiée à Serigne Modou Diouf Lambaye.



La salle de conférence de l'un des plus grands hôtels du Plateau appartenant à un homme d'affaires sénégalais a été très tôt prise d'assaut par les invités à cette édition marquant le passage de Cheikh Ahmadou Bamba en Côte d'Ivoire.



Pour rappel, le Plateau est une des communes de la ville d’Abidjan, elle est entourée par la commune de Yopougon à l’Ouest, au Sud par la lagune Ébrié, la commune de Treichville. En tant que quartier d’affaires, il rassemble la majeure partie des activités administratives et commerciales de la ville. La plupart des grandes firmes ivoiriennes ont leur siège social au Plateau. Il est également doté d’un marché très animé...