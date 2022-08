Magal de Grand Bassam / Journée consacrée à Sokhna Mame Diarra Bousso : Voici le discours émouvant de Serigne Bassirou Khadim Awa Ba.

À l'occasion de la journée consacrée à Sokhna Mame Diarra Bousso, marquant le premier jour du Magal de Grand Bassam, Serigne Bassirou Khadim Awa Ba a tenu un discours émouvant sur la façon dont le monde évolue de nos jours à l'ère du numérique.



Le parrain d'honneur a beaucoup déploré les agissements de ceux qui se mettent à insulter les guides religieux sur le net ou à tenir des déclarations désobligeantes à l'endroit d'un quelconque guide religieux. Selon lui, ces derniers peuvent s'attendre à un destin incertain compte tenu de leurs écarts.



Serigne Bassirou Khadim Awa Ba a largement insisté dans son discours sur la perte des valeurs qui n'honore pas un pays comme le Sénégal avant de rappeler le principes de l'Islam, les enseignements du prophète et de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimoul Rassoul.



Il est revenu en long et en large sur les différents guides religieux présents lors de la cérémonie, sur Sokhna Baly Mountakha par rapport à ses grandes qualités, avant d'accorder une mention spéciale au président Macky Sall pour avoir dépêché une délégation en Côte d'Ivoire et à l'ensemble de ses partenaires...