Magal de Grand Bassam : Célébration du passage de Cheikh Ahmadou Bamba en Côte d'Ivoire, sur le chemin de l'exil au Gabon.

La communauté mouride célèbre du 27 au 28 août, le Magal de Grand Bassam, la première capitale de la Côte d'Ivoire à une trentaine de kilomètres à l'Est d'Abidjan.

En effet, l'événement religieux marque le passage de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimoul Rassoul en Côte d'Ivoire. Sur le chemin de l'exil au Gabon, le colon français avait fait faire une escale de 20 jours au guide religieux dans l'ancienne capitale ivoirienne (1895).

La journée d'aujourd'hui est consacrée à Sokhna Mame Diarra Bousso. Le Magal proprement dit aura lieu demain à Grand Bassam où la délégation se rendra après une escale à Abidjan. De nombreuses conférences seront organisées au cours de la période consacrée à ce passage mythique.