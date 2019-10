Magal Touba : Serigne Djily Fatah se dit satisfait des retrouvailles entre Wade et Macky Sall, qui sont « une source d'apaisement ».

Serigne Djily Fatah Mbacké a remercié à de nombreuses reprises dans un discours prononcé le jour du Magal, le président Macky Sall et son prédécesseur Me Abdoulaye Wade pour leur engagement dans la consolidation de la paix sociale et la réconciliation. Le guide religieux a répété ses remerciements à Serigne Mountakha Mbacké, rendant aussi hommage à l'implication du Khalife général des mourides dans la cohésion sociale au Sénégal. Le petit-fils de Serigne Touba se dit par ailleurs satisfait des retrouvailles entre l’actuel et l’ancien Chef d’Etat, ainsi que la libération de Khalifa Sall...