Magal Touba 2020 / Grande mosquée : Les mausolées pris d'assaut par les talibés, le masque et les gestes barrières exigés à l’entrée.

À quelques heures du 18 Safar (Magal de Touba), les fidèles ont pris d'assaut les différents mausolées regroupés autour de la grande mosquée de Touba. Une forte affluence des disciples dont la ferveur et l'engouement n'ont pas été entamés par la pandémie de la covid-19. Étant donné que les mausolées ont été ouverts, il fallait donc s'organiser en conséquence. En termes d'organisation et de supervision des « ziars » (visites), le comité Safinatoul Amann, le Dahiratoul Khidmatoul Khadim et les autres organisations s'emploient à faire respecter les gestes barrières et donc le protocole sanitaire. Une opération en passe d'être réussie avec un contrôle de l'accès principal où les bénévoles armés de flacons de gel hydroalcoolique et de masques veillent aux grains, pour mettre les disciples sur la bonne voie. Un Magal effectué selon les mesures sanitaires édictées. Cette année, entre 4 à 5 millions de disciples sont attendus dans la capitale du mouridisme...