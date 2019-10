Magal Touba 2019/ Opération Augias : Les « Baay-Fall » adoptent la campagne "Zéro déchet"

Ils ont procédé au nettoyage de la ville sainte de Touba en évacuant toutes les ordures déposées dans la zone. Ceci, pour donner une nouvelle image à la cité bénie à quelques jours du grand magal de Touba.

Ces "Baye Faal" ont été mandatés par le Khalife Général des « Baay Fall », Serigne Cheikh Dieumb Fall, sous la conduite de Serigne Fallou Modou Aminata Fall, pour à la fois balayer les rues et nettoyer le cimetière de Touba Bakhiya.



Cette activité a été une occasion pour les fidèles mourides de rendre la ville plus attrayante à l’approche du grand magal de Touba, qui va accueillir des millions de pèlerins.



Ainsi armés de pelles, fourchettes, râteaux et divers autres matériels de nettoiement, la communauté « Baay-Fall », s’est attaquée à la corvée pour faire de Touba, une ville « Zéro déchet ».

Le porte-parole du Khalife, Cheikh Bassirou Abdou Khadre a tenu un discours de remerciement venant du Khalife et consistant à faire savoir à ces Baye Fall, "que rien n’est au dessus du ndigeul pour le mouride, plus précisément le baye Fall. "Vous avez exécuté sans faille les recommandations du Khalife général. Aujourd'hui grâce à vous, les pèlerins pourront circuler sans crainte et sans odeur. Vous avez donné à Touba une nouvelle image et sachez que vous avez la bénédiction du Khalife. Cet acte lui va droit au coeur et il prie pour vous intensément ..."