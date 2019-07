Magal Touba 2018 : Ce que Ameth Amar avait apporté comme hadiya en révélant « Serigne Saliou Mbacké m’avait dit... »

Le défunt Ameth Amar était un fervent mouride. Pour preuve, en prélude du dernier magal de Touba, le défunt PDG de Nma Sanders avait apporté au Khalife Serigne Mountakha Mbacké une enveloppe de 25 millions en guise de participation pour la réalisation de l’université de Touba, des tonnes d’aliments de bétail et de pâtes.

Au micro de Dakaractu, Ameth Amar avait confié faire ce geste parce que le magal est un événement international et que chaque mouride doit y contribuer. Il a aussi expliqué que si Nma Sanders en était là, c’était en partie grâce aux prières de Serigne Saliou Mbacké. « Il m’avait dit que Nma Sanders irait même au delà de mes espérances... »

Alors, Ameth Amar disait que s’il faisait cela c’était à titre de disciple mouride et qu’il se devait de participer à la bonne tenue de l'événement.

Retour sur cette vidéo en guise d’hommage à titre posthume à un homme foncièrement social...