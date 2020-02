Magal Porokhane : le ministre de l’environnement achemine du matériel de nettoiement à la Cité religieuse.

Le ministre de l’environnement et du développement durable Abdou Karim Sall était hier à Porokhane. Une visite en prélude au Magal qui célèbre Sokhna Mame Diarra Bousso, mère du fondateur du Mouridisme Cheikh Ahmadou Bamba, mais aussi pour remettre un important lot de matériel de nettoiement, au Khalife Général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké. « Le Président de la République nous a instruits dans quelque secteur que nous soyons, de veiller à la réussite de ce Magal », a dit le ministre au Khalife. Un geste qui n’est pas une première, et que le ministère perpétue à la veille de chacun des grands évènements religieux au Sénégal. Aussi le guide religieux de magnifier le geste et de bénir la délégation du ministre.