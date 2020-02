Magal Porokhane : Me Bassirou Ngom remet le soutien de la SNR au Khalife Général des Mourides

Me Bassirou Ngom, Directeur Général de la Société Nationale de Recouvrement, accompagné du Président du Conseil de surveillance Pape Diouf et des différents chefs de département et services, a été reçu aujourd’hui par le Khalife Général des mourides. Cela en prélude de la célébration du Magal de Porokhane prévu le 5 Mars prochain.

La délégation a remis son soutien à la bonne réussite de l’événement religieux. Le Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a formulé des prières pour une réussite des autorités de la SNR dans l'accomplissement de la mission que le président de la République leur a confiée. Ces dernières ont effectué la prière de Vendredi au mausolée de Sokhna Diarra Bousso avant d’être reçus par Sokhna Baly Mountakha qui leur a réservé un « Berndé Mouride». Me Ngom qui se réjouit de l’accueil qui leur a été réservé n’a pas manqué d’appeler les pèlerins à une prudence sur la route et de prier pour que la maladie du Coronavirus soit neutralisée par les pays atteints et que le Tout puissant nous en préserve.

Le Directeur Général qui s’est engagé à accompagner les politiques publiques du Chef de l’État, n’hésite pas à intervenir où c’est nécessaire pour faciliter la tâche à son mentor...