Magal Porokhane 2023 : Les assurances de Hamade Ndiaye pour l’approvisionnement correct en eau…

Le directeur général de l'Office des forages ruraux (OFOR), Hamade Ndiaye, s'est engagé à assurer une disponibilité en quantité et en qualité de l'eau à l'occasion du magal de Porokhane, dédié à Mame Diarra, la mère de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie mouride. « Nous avons voulu rassurer les populations locales et les pèlerins qui vont converger vers cette localité. Nous avons également voulu rassurer le Khalife que l’État du Sénégal, à travers ses différents services du ministère de l’Eau et de l’Assainissement, fera tout pour que l’eau soit disponible en quantité et en qualité jusqu’à la fin du Magal ».Par ailleurs, Hamade Ndiaye souligne qu'un « entretien préventif est en cours à travers le nettoyage des châteaux d’eau, en collaboration avec le service d’hygiène, la mise en place d’un dispositif permettant d'augmenter le volume de desserte en eau potable, l'installation de bâches à eau pour accroître le volume de stockage et l'installation d'autres infrastructures hydrauliques. Un groupe électrogène a été installé à Keur Pa Abdou Diop, un village non loin de Porokhane, une cité religieuse de la région de Kaolack, où le forage était à l’arrêt depuis plusieurs mois, a rappelé le directeur de l'OFOR ».