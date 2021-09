Magal Darou Moukhty / Serigne Modou Kara se défoule sur Yewwi Askan Wi : « J'ai entendu les Sonko dire qu'ils veulent libérer le peuple, qu'ils aillent... »

Décidément Serigne Modou Kara ne compte pas dérouler le tapis rouge aux leaders de la coalition Yewwi Askan Wi. Alors qu'il commémorait à Darou Moukhty, le départ en exil du fondateur du Mourisdisme Serigne Touba Mbacké, Serigne Modou Kara Mbacké n'a pas raté les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi mise en place récemment par Khalifa Sall, Ousmane Sonko et autres membres de l'opposition.



"J'ai entendu les Sonko dire qu'ils veulent libérer le peuple (Yewwi Askan Wi). Qu'ils aillent... Je veux vous faire comprendre qu'il y a de la politique politicienne et une politique de vérité. Ici c'est la politique de vérité qui y règne", lance le marabout lors de sa déclaration publique devant ses inconditionnels fidèles venus d'horizons divers.



Poursuivant son propos le marabout de dire à ses talibés, à chaque fois quelqu'un vous dit que Macky n'a fait rien, il faut le répondre que Macky a fait quelque chose. Parce que s'il y a des gens qui veulent que Macky parte, ils oublie que s'ils ne font pas partis de ceux qui l'ont élu, leur proches font partis de ceux qui ont élu Macky".



Serigne Modou Kara d'inviter aux leaders de la coalition d'aller règler leurs problèmes avec le président Macky Sall. "Chacun a son style et sa façon et chacun a ses raisonnements. Que celui qui a des problèmes avec Macky aille régler ses problèmes avec lui. Moi, je ne veux avoir de problème avec personne a fortiori un chef d'État", conclut le guide religieux, avant d'inviter certains chefs religieux à être reconnaissants vis-à-vis du Président Macky...