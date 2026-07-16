Magal 2026 / Le discours de Serigne Mountakha reparti entre «  berndé », spiritualité, hospitalité et mobilisation

À l’occasion du 1er Safar, le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a délivré son message d’avant-Magal, appelant à une célébration ancrée dans la foi et le recueillement. Il a recommandé l’apprentissage du Coran dans tous les foyers et rappelé que le Magal est avant tout un acte de gratitude envers Dieu. Il a aussi exhorté les habitants de Touba à offrir un accueil généreux aux pèlerins, sans négliger les moyens.



Sur le plan des infrastructures, le Khalife s’est félicité de l’avancement des chantiers sous sa gouvernance et s’est dit confiant pour les projets restants. Il a remercié ses frères et talibés pour leur soutien, réaffirmant que Serigne Touba appartient à toute la communauté.



Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre a poursuivi en rappelant le sens spirituel de la déportation de Serigne Touba et en rétablissant la symbolique des « berndé », qu’il distingue clairement du gaspillage. Il a également rassuré sur l’avancée des travaux de rénovation de la Grande Mosquée, dans les délais, et lancé un appel à la mobilisation des disciples pour achever les chantiers en cours.