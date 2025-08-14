Magal 2025 / 21 morts, bilan provisoire et officiel décline par les sapeurs-pompiers

Le détachement des sapeurs-pompiers mobilisé pour le Grand Magal a annoncé un bilan provisoire de 21 décès sur 640 victimes prises en charge lors de 395 interventions.



Les accidents de la route sont la principale cause, avec 240 sinistres ayant fait 575 victimes, dont 18 morts. Les motocyclistes sont particulièrement touchés: 135 accidents, 165 blessés, 11 décès.