Magal 2021 / Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké à Abdoulaye Dièye : « Ce que Serigne Abdou Lahad Mbacké avait témoigné sur Abdou Diouf, c'est ce que nous pouvons dire de vous »

À quelques jours du grand Magal de Touba, le président du mouvement "Siggi Jotna" Abdoulaye Dièye, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu à la résidence du Khalife des mourides Serigne Mountakha Mbacké. Qui a reçu en privé dans sa chambre le leader de "Siggi Jotna".



Un entretien qui a duré presque un quart d'heure et pour lequel rien n'a filtré. Après cet entretien, le porte-parole de la famille mouride Serigne Bass Abdou Khadre a magnifié la constance dans le geste du leader de "Siggi Jotna" et les nombreuses actions sociales de Abdoulaye Dièye dans la cité du rail et un peu partout dans le Sénégal. Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké a prié pour la réussite des projets du leader de "Siggi Jotna" et également pour son ambition à la tête de la mairie de Thiès-Est. D'après Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké, " ce que Serigne Abdou Lahad Mbacké avait témoigné sur Abdou Diouf, c'est que nous pouvons dire de vous"...